Полицейские проверили заброшеные дома в Истре

Заброшенные здания проверили в поселке Снегири и городе Дедовск. Ведь в летнее время это популярные места у подростков, во избежания травм и несчастных случаев подобные рейды проводят в округе регулярно.

К сожалению, результат рейда, что называется, на лицо — межведомственная рабочая группа застала на месте группу подростков. Их доставили в отделение полиции для составления протокола на родителей. Участие в рейде приняли сотрудники полиции, комиссии по делам несовершеннолетних, народная дружина и волонтеры.

Напоминаем родителям, что необходимо не забывать разъяснять детям, что пребывание на аварийных объектах ведет за собой опасность для здоровья и жизни детей, а также административную ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Порой простая шалость может закончиться тяжелыми последствиями.