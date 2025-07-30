Полицейские провели зарядку в детском лагере в Мытищах

Спортивная разминка прошла в рамках программы «Каникулы с общественным советом». Детям показали полезные упражнения для поднятия настроения и укрепления мышц, а также напомнили о правилах безопасности на железной дороге.

Сотрудники транспортной полиции и представители субъектов системы профилактик провели мероприятие «Зарядка со стражами порядка» для детей из лагеря дневного пребывания в школе № 4 в Мытищах. Ребятам также напомнили о правилах поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Школьникам продемонстрировали видеоматериал по зацепингу, где наглядно видно, насколько опасно это увлечение.

Встреча продолжилась на открытом воздухе. Дети вместе с сотрудниками полиции выполнили различные физкультурные упражнения.

Главной целью этого проекта, по словам организаторов, стало патриотическое воспитание подрастающего поколения, популяризация здорового образа жизни, а также профилактика несчастных случаев среди несовершеннолетних.