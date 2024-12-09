Полицейские, пожарные и медики доложили главе Лобни об инцидентах за неделю

В администрации Лобни полицейские, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и медики рассказали главе муниципалитета Анне Кротовой о происшествиях за неделю. Мероприятие состоялось в рамках еженедельных совещаний.

Сотрудники Отдела Министерства внутренних дел по городскому округу Лобня за минувшую неделю выявили семь фактов кражи чужого имущества, пять случаев незаконной миграции, три мошенничества и два эпизода незаконного хранения наркотических средств.

Полицейские также зафиксировали 40 дорожно-транспортных происшествий, из них 39 повлекли материальный ущерб. Так, пострадавшего в аварии на Краснополянском проезде водителя срочно доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что авария не была связана с дорожными условиями. За неделю эвакуировали 77 автомобилей, владельцы припарковали их в неположенном месте.

Специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций отработали 16 выездов: четыре в городе, а 14 — по другим районам муниципалитета. Зафиксированные на минувшей неделе в Лобне короткие замыкания не привели к возгоранию.

Медицинские работники 571 раз выезжали по вызовам, из них 276 обращений поступили в адрес скорой помощи, 159 человек госпитализировали. В городском округе продолжают вакцинировать против пневмококковой инфекции жителей старше 60 лет. С начала года привили 1016 пациентов из групп риска.

На прошлой неделе в Лобне появились на свет 24 ребенка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».