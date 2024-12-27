Полицейские поздравили воспитанников детского сада в Лобне с Новым годом

Сотрудники полиции и общественники поздравили детей с Новым годом. Они навестили воспитанников детского сада № 10 «Незабудка» и напомнили правила безопасного поведения на улице.
Сотрудники ОМВД России провели акцию «Полицейский Дед Мороз». Дошколята спели новогодние песни и прочитали стихи. Инспекторы по делам несовершеннолетних побеседовали с ребятами, напомнили о мерах безопасности дома и на улице.
Полицейский Дед Мороз подарил воспитанникам детского сада «Незабудка» световозвращающие браслеты и рассказал, что их необходимо носить их в темное время суток, после чего пожелал детям безопасных и веселых новогодних праздников.
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