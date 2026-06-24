Полицейские показали приемы самообороны в парке Кривякино в Воскресенске

В парке усадьбы Кривякино 23 июня прошло мероприятие «Один день с полицией Подмосковья», организованное УМВД России по городскому округу Воскресенск. Жители и гости парка увидели показательные выступления сотрудников полиции, боевые приемы, работу кинологической службы и стрелковое оружие.

Для детей и взрослых работала полевая кухня. С приветственным словом выступили глава округа Алексей Малкин, начальник УМВД полковник полиции Дмитрий Коновалов и заместитель начальника УМВД полковник полиции Наталья Эпштейн. Алексей Малкин поблагодарил сотрудников УМВД за профессионализм, открытость и возможность увидеть работу настоящих героев, подчеркнув, что такие встречи укрепляют доверие и уважение к тем, кто ежедневно стоит на страже закона.