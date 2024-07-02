Полицейские Лобни провели акцию «Безопасные каникулы»

В рамках летней акции «Безопасные каникулы» сотрудники ОМВД России по городскому округу Лобня посетили Семейный центр «Лобненский». Детям подробно рассказали о правилах безопасного поведения на улицах и в общественных местах, особенно важных в летний период.

Особое внимание уделили вопросам общения с незнакомыми людьми и необходимости избегать потенциально опасных ситуаций. Также юным слушателям объяснили, с какого возраста начинается уголовная и административная ответственность, и какие могут быть последствия за совершение противоправных действий. Мероприятие организовано с целью повышения уровня правовой осведомленности и формирования навыков безопасного поведения у несовершеннолетних.

В завершение встречи полицейские пожелали ребятам безопасного и радостного лета и вручили подарки.

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