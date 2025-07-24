Полицейские Королева подвели итоги работы за первое полугодие

В предупреждении и своевременном раскрытии правонарушений все большую роль играет городская система «Безопасный регион». Только в 2025 году с помощью камер видеонаблюдения оперативно раскрыли 132 преступления.

На территории городского округа установлено 2 469 камер с выводом в дежурную часть УМВД. Жилой сектор контролируют 973 устройства, школы, детские сады и другие образовательные учреждения — 918. В местах массового пребывания людей установлено 396 камер, на автомобильных дорогах и перекрестках — 104, в торговых, офисных объектах и развлекательных центрах — 59, на въезде и выезде из города — 17, на объектах транспорта — 2.

Правоохранители отметили, что система «Безопасный регион» помогает оперативно реагировать на возникающие угрозы и способствует быстрому установлению виновников происшествий.

Ранее эффективность работы системы «Безопасный регион» оценил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.