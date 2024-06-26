Полицейские из Воскресенска приняли участие в акции «Сад Памяти»

Фото: пресс-служба УМВД России по г.о. Воскресенск

Всероссийская акция «Сад Памяти» прошла в Воскресенске. Сотрудники полиции городскому округа приняли участие в мероприятии по высадке деревьев.

Участники акции высадили саженцы калины в память о героях, погибших во время Великой Отечественной войны. Полицейские отметили, что проведение подобных мероприятий является доброй традицией, которая объединяет разные поколения и позволяет не забывать подвиг предков и историю страны.

«Каждое дерево, посаженное сегодня, символизирует память и уважение к тем, кто отдал свою жизнь за мирное будущее. Мы гордимся возможностью внести свой вклад в сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны», — сказал один из участников.

Отметим, что акция «Сад Памяти» продолжает привлекать внимание общественности и поддерживается на всех уровнях, объединяя людей в стремлении сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Свобода ценой свободы. За что преследовали и почему отпустили Ассанжа

Ученица из Королева выиграла Гран-при премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого»

Послабления или ужесточения? Как изменятся правила постановки автомобиля на учет

«Иначе станут пить больше». Что будет с ценами на крепкие спиртные напитки

Пенсии в России увеличатся. Что конкретно проиндексируют?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте