Политехнический колледж в Орехово-Зуеве отметил юбилей

Ликино-Дулевский политехнический колледж, одно из старейших учебных заведений Орехово-Зуевского округа, отметил свой 90-летний юбилей. Торжественное мероприятие прошло в Культурно-досуговом центре Ликино-Дулева и собрало ветеранов педагогического труда, нынешних преподавателей и студентов, выпускников разных лет, а также жителей, для которых колледж является частью истории и культуры округа.

На протяжении девяти десятилетий это учебное заведение переживало различные этапы развития, меняло свое название и спектр профессий, которым здесь обучали. В настоящее время Ликино-Дулевский политехнический колледж является филиалом Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве.

Директор колледжа Динара Сабитова подчеркнула важность вхождения учебного заведения в федеральный проект «Профессионалитет» в 2024 году.

«Этот проект открывает новые перспективы для наших выпускников, позволяя им успешно трудоустраиваться по специальности сразу после окончания колледжа», — сообщила Динара Сабитова.

Артисты Культурно-досугового центра «Дулевский» порадовали гостей творческими номерами. Кроме того, в фойе центра была организована выставка фотографий прошлых лет.