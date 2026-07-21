Производитель дозировочных емкостей в Мытищах расширил линейку продукции

Компания «Полимер-Групп» из Мытищ дополнила свою линейку дозировочных емкостей серии CDT с лопастными мешалками. Теперь в ассортименте появились модели объемом 200 и 500 литров, которые расширили уже существующий диапазон емкостей на 60 и 100 литров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

Новые емкости могут работать с жидкостями плотностью до 1,84 г/см³, включая агрессивные химические составы. Они предназначены для использования в водоподготовке, химической и пищевой промышленности.

Конструктивные особенности емкостей включают интегрированные металлические закладные элементы, которые обеспечивают надежное крепление оборудования и упрощают монтаж. Емкости изготовлены из высококачественного полиэтилена LLDPE, сертифицированного для контакта с пищевыми продуктами и химическими веществами. Для точного контроля дозирования на корпусе предусмотрена четкая мерная шкала.

ООО «Полимер-Групп» специализируется на выпуске емкостей из полимерного сырья, предназначенных для хранения запасов воды, дизельного топлива, удобрений и различных химических растворов.