Поликлинику в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах откроют в 2026 году

Поликлинику на 540 посещений в смену откроют в жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах. Ее планируют открыть во втором квартале 2026 года.

Готовность объекта уже достигла 83%, рассказали в региональном Минжилполитики. Рабочие уже обустроили фасад, кровлю и коммуникации и приступили к отделке помещений.

«Поликлиника позволит значительно повысить доступность медицинской помощи для жителей всего района, а также создаст рабочие места для 50 человек. Новый социальный объект расположится в северо-западной части жилого комплекса, рядом с жилыми корпусами», — отметили в ведомстве.

В здании создадут два изолированных блока для детей и взрослых. Прием будут вести гастроэнтеролог, кардиолог, эндокриолог, невролог, хирург, аллерголог, отоларинголог и другие специалисты.

Площадь четырехэтажного здания превысит 6,2 тысячи квадратных метров. В каждом блоке обустроят зону ожидания, регистратуру и гардероб. Рядом будут кабинеты вакцинации, сдачи анализов и забора биоматериала. В детском корпусе создадут колясочную, а во взрослом — аптека.

В поликлинике будут работать кабинеты врачей, процедурные, прививочная и другие помещения. На третьем этаже разместят женскую консультацию, массажную и зал ЛФК.

Жилой комплекс находится к юго-востоку от Москвы, рядом со съездом на Новорязанское шоссе. В 10 минутах езды распложена станция метро «Котельники». Всего в составе ЖК построено 22 корпуса, два детских сада и две школы. В будущем там откроют еще два образовательных учреждения.