Поликлинику в ЖК «Люберецком» поставили на кадастр

Поликлинику построили в жилом комплексе «Люберецком». Здание уже поставили на кадастровый учет. Учреждение рассчитано на 300 посещений в смену.

Поликлиника находится на улице Юности. Площадь девятиэтажного здания составляет 6,3 тысячи квадратных метров. Там обустроили отделения для взрослых и детей на 200 и 100 посещений в смену соответственно.

В учреждении будут работать физиотерапевтическое, консультативно-врачебное и акушерско-гинекологическое отделения, процедурный блок, кабинеты функциональной и лучевой диагностики.

Жилой квартал находится на границе района Некрасовка. Там уже построили дома, три детских сада, школу и поликлинику, открыли магазины, кафе и другие сервисы. Во дворах установили детские и спортивные площадки.