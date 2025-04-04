Поликлинику в ЖК «Гусарская баллада» построят в Одинцове в 2025 году
Строительство новой поликлиники на 500 посещений в смену продолжается в жилом комплексе «Гусарская баллада». Сейчас готовность объекта составляет 12%: идет обустройство фундамента и монтаж опалубки.
На строительстве работают 40 человек и две единицы техники. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил необходимость увеличить число рабочих для ускорения перехода к отделочным работам. Подземную часть планируют завершить уже в конце апреля. Поликлиника должна быть готова до конца 2025 года, ее ожидают как жители «Гусарской баллады», так и поселка ВНИИССОК и сел Акулово и Дубки.
Здание площадью около шести тысяч квадратных метров будет включать взрослое отделение на 350 посещений и детское на 150. Кроме того, во взрослой части предусмотрены услуги, такие как флюорография и кардиология, а в детской — кабинеты педиатра, стоматолога и игровая комната. Поликлиника будет оснащена современным медицинским оборудованием, включая КТ-аппарат и маммограф.
Строительство учреждения здравоохранения было начато по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева