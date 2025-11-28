Поликлинику в Железнодорожном микрорайоне Балашихи построят в 2027 году

В микрорайоне Железнодорожный в Балашихе продолжается строительство крупной многопрофильной клиники. Это будет одно из самых масштабных медучреждений региона — его площадь превысит 111 тысяч квадратных метров. Сейчас готовность объекта составляет 42%.

На стройплощадке возводят перегородки и ограждающие конструкции, устанавливают витражи, ведут кровельные работы и монтируют внутренние инженерные сети. Завершить строительство планируют в 2027 году.

В новой клинике разместятся стационар на 1135 коек, амбулаторное отделение, операционный блок на 21 операционную и станция переливания крови, способная заготавливать до четырех тысяч литров крови. Здесь смогут получать помощь жители разных округов Подмосковья — от планового лечения до экстренной реанимации. Для быстрой доставки анализов, медикаментов и документов между отделениями в здании предусмотрена система пневмопочты.

В наиболее загруженные смены в клинике будет работать свыше 1,5 тысячи медиков, а общий штат составит более 3,3 тысячи сотрудников. Строительство объекта контролирует Главгосстройнадзор Московской области.