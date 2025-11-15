Поликлинику в поселке Октябрьский в Люберцах построят в 2026 году

Современную поликлинику для взрослых и детей откроют в Октябрьском в начале 2026 года. Об этом сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков во время выездного приема администрации.

Встреча с жителями прошла в школе № 53 в поселке Октябрьский.

«В Октябрьском при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева по нацпроекту „Продолжительная и активная жизнь“ возводим современную поликлинику для взрослых и детей — она откроется уже в начале 2026 года. А 1 сентября 2027 года планируем открыть в поселке на Лесной улице воспитательно-образовательный комплекс в составе школы на 1500 мест и детского сада на 200 мест», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Помимо этого, в 2025 году на стадионе Балятино открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Октябрьский», летом благоустроили две народные тропы на Пролетарской и Трудовой улицах, а также модернизировали детскую площадку на улице 60 лет Победы. Рабочие также привели в порядок дворы на улицах Трудовая, Пролетарская и в микрорайоне Западный. Вскоре завершится благоустройство II очереди лесопарка «Лесная опушка».

Во время выездного приема администрации жители отметили работу управляющих компаний и содержание территорий.