Поликлинику в микрорайоне Ковровый в Котельниках построят к 2025 году

Фото: ГБУЗ МО "Котельниковская городская поликлиника"

Строительство новой поликлиники продолжается в Котельниках. Медучреждение сможет принимать порядка 400 пациентов за смену.

Поликлиника станет источником современной помощи для жителей городского округа в области диагностики, лечения и профилактики заболеваний. В ней будут действовать детское отделение с возможностью проведения 70 приемов в смену и взрослое отделение с 330 приемами в сутки, а также собственная лаборатория, отделение физиотерапии и дневной стационар.

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Давид Давидов подчеркнул, что объект будет обеспечивать жителей города доступной диагностикой, лечением и профилактикой различных заболеваний.

Сейчас строительство завершено на 80%, а на объекте работают 143 сотрудника. Специалисты завершают работы по фасаду здания, внутреннюю отделку помещений и благоустройство территории вокруг медучреждения.

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