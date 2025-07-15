Поликлинику в Дзержинском открыли после капитального ремонта

Учреждение здравоохранения в Дзержинском, как и вся инфраструктура города, с конца прошлого года стала частью Люберец. Глава округа Владимир Волков и заместитель министра здравоохранения Подмосковья Ирина Кононова осмотрели обновленные кабинеты и пообщались с персоналом и пациентами.

«После завершения капитального ремонта сделали отдельный вход в кабинет неотложной помощи. Там предусмотрен кабинеты фельдшера, терапевта, забора биоматериала при подозрении на COVID, либо грипп. Отделение профилактики тоже с отдельным входом, в отдельном крыле. То есть потоки не пересекаются», — рассказала заведующая поликлиникой Антонина Александрова.

После капитального ремонта в здании появились новые кабинеты, окна, инженерные сети, светлые коридоры и комфортные зоны ожидания. Стильный дизайн сделан в соответствии с брендбуком. Здание 80-х годов прошлого века полностью преобразилось.

Теперь диспансеризация со всеми обследованиями будет занимать у посетителей поликлиники не более двух часов. В здании установят тяжелое медицинское борудование — аппарат для рентгена и маммограф.

В поликлинике ведут прием 20 терапевтов и более 50 узких специалистов. В течение следующей недели всех врачей переведут в обновленное здание. Здесь уже работает кабинет УЗИ, несколько терапевтических кабинетов и школа сахарного диабета.

Реконструкция поликлиники проходила по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Модернизацию объектов здравоохранения в Люберцах планируют продолжить. «Параллельно мы строим новые объекты, новые поликлиники — в поселке Октябрьский, в Мирном», — сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.