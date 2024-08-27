Поликлинику со станцией скорой помощи построили на Саввинской улице в Балашихе

Фото: «Главстрой Регионы»

Строительство новой поликлиники завершилось в Балашихе. Главгосстройнадзор Московской области выполнил проверку и выдал заключение о соответствии объекта. Застройщик готовит документы для ввода здания в эксплуатацию.

Поликлинику возвели за 18 месяцев — с февраля 2023 года. Объект находится в микрорайоне Саввино, на территории жилого комплекса «Столичный». Застройщик — девелоперская компания «Главстрой Регионы».

В поликлинике есть детское и взрослое отделения, дневной стационар, рентген-отделение, процедурный и прививочный кабинеты. Прием пациентов будут вести терапевты, педиатры и специалисты узкого профиля.

Во дворе поликлиники обустроены детская площадка, зона отдыха и парковка для посетителей. В шаговой доступности находится набережная Малого Саввинского пруда.

Детский клинический центр открыли в Красногорске. Старт работе центра дали Владимир Путин, губернатор Андрей Воробьев и выдающийся педиатр Леонид Рошаль, чьим именем назвали учреждение.

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