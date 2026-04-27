Поликлинику построят в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

В жилом комплексе «Томилино Парк» продолжается возведение новой поликлиники, рассчитанной на 540 посещений в смену. Строительством объекта в городском округе Люберцы занимается группа «Самолет».

Проект предусматривает разделение здания на два самостоятельных блока — для взрослых и детей. В учреждении будут принимать как врачи общей практики, так и узкопрофильные специалисты.

Четырехэтажное здание займет более шести тысячи квадратных метров. В каждом из блоков предусмотрели отдельные входные группы с гардеробами, зонами ожидания и регистратурой.

Рядом разместят кабинеты для вакцинации, лабораторных исследований и забора биоматериала. В детском отделении оборудуют помещение для хранения колясок, а во взрослом откроют аптечный пункт.

Поликлинику оснастят всем необходимым для диагностики и приема пациентов: там появятся врачебные кабинеты, процедурные, прививочные и другие помещения. Также в этой зоне установят аппараты для флюорографии и рентгена.

На третьем этаже планируют разместить женскую консультацию, кабинет массажа, зал лечебной физкультуры и зоны для ингаляционной терапии. Интерьер оформят в светлых тонах, помещения оснастят мебелью и современным медицинским оборудованием.

Проектом также предусмотрены условия для маломобильных посетителей. Для сотрудников учреждения рядом организуют парковку.

Жилой комплекс «Томилино Парк» уже обеспечили частью социальной инфраструктуры: на территории работают два садика, рассчитанные в общей сложности на 720 детей, а также две школы на две тысячи учеников.