Поликлинику построят в Люберцах к концу 2025 года

Сейчас специалисты монтируют электросети и вентиляционные системы, а также проводят внутреннюю отделку помещений. В кабинетах на первом этаже устанавливают рентген-защитные панели на стенах.

Благоустройство прилегающей территории начнется 25 апреля.

После введения поликлиники в эксплуатацию ее смогут посещать 350 взрослых и 150 детей в смену. В медицинском учреждении будут действовать терапевтическое и педиатрическое отделения, кабинеты неотложной помощи, дневной стационар и хирургический блок. Пациентов будут принимать различные специалисты, в том числе стоматолог. В поликлинике можно будет сделать рентген, компьютерную томографию и МРТ.

Учреждение планируют открыть в этом году.