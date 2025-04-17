Поликлинику построят в Люберцах к концу 2025 года
В Люберцах продолжается строительство поликлиники. Рабочие установили на фасаде здания ночную подсветку.
Сейчас специалисты монтируют электросети и вентиляционные системы, а также проводят внутреннюю отделку помещений. В кабинетах на первом этаже устанавливают рентген-защитные панели на стенах.
Благоустройство прилегающей территории начнется 25 апреля.
После введения поликлиники в эксплуатацию ее смогут посещать 350 взрослых и 150 детей в смену. В медицинском учреждении будут действовать терапевтическое и педиатрическое отделения, кабинеты неотложной помощи, дневной стационар и хирургический блок. Пациентов будут принимать различные специалисты, в том числе стоматолог. В поликлинике можно будет сделать рентген, компьютерную томографию и МРТ.
Учреждение планируют открыть в этом году.