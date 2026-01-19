Поликлинику построили в ЖК «Люберецкий»

В жилом квартале «Люберецком» достроили поликлинику на 300 посещений в смену. В ней будут оказывать помощь как взрослым, так и детям, рассказали в региональном Минжилполитики.

Площадь девятиэтажного здания составила 6,3 тысячи квадратных метров. В нем обустроили детское отделение на 100 посещений в смену и взрослое — на 200.

В поликлинике будут работать отделения физиотерапии, консультативно-врачебное, акушерско-гинекологическое, а также процедурный блок, кабинеты функциональной и лучевой диагностики.

Жилой квартал находится на границе района Некрасовка в Люберцах. Там уже построили жилые дома, три детских сада, школу и поликлинику, открыли магазины, кафе и полезные сервисы. Рядом находятся Салтыковский и Наташинский парки.