Поликлинику построили в поселке Свердловском

В поселке Свердловский в Лосино-Петровском округе завершили возведение новой поликлиники. Учреждение, которое заменило устаревшие здания 1970–1990-х годов постройки, обеспечит качественную диагностику и лечение для 88 тысяч человек.

Новая поликлиника, рассчитанная на 320 посещений в смену, будет обслуживать не только жителей Свердловского, но также посетителей из поселков Монино, Биокомбинат и микрорайона Чкаловский.

В учреждении разместят отделения неотложной помощи, функциональной диагностики и физиотерапии, кабинеты кардиолога, невролога, хирурга, офтальмолога и инфекциониста, а также дневной стационар.

Кроме того, там будут работать терапевтическое и педиатрическое отделения, картотека, кабинеты оформления листков нетрудоспособности и зона платных услуг.

Пациентов будут принимать в будние дни с 8:00 до 20:00, по субботам — до 15:00, а воскресенье станет выходным.

Возведение объекта проходило под контролем Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы уже провели итоговую проверку и выдали заключение о соответствии здания проектной документации. В ближайшее время поликлинику введут в эксплуатацию.

Проект реализовали в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и полностью профинансировали из областного бюджета.