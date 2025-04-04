Поликлинику № 6 капитально отремонтировали в Воскресенске

Филиал поликлиники № 6 Воскресенской больницы в микрорайоне Красный Холм в Белоозерском открыли после капитального ремонта. Работы проведены за счет средств бюджета Московской области на сумму более 14 миллионов рублей.

К поликлинике прикреплены более двух тысяч человек, из 786 — дети. Теперь пациенты будут лечиться в комфортных условиях. Приемы здесь ведут терапевт и врач общей практики. В поликлинике работает прививочный и процедурный кабинеты, проводят заборы крови на различные виды исследований, вакцинацию и диспансеризацию.

Подрядчик отремонтировал кровлю, системы отопления и водоснабжения, заменил окна и межкомнатные двери, выполнил электромонтажные и отделочные работы. В поликлинику также закупили современную медицинскую технику.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году. По его словам, оборудование позволяет проводить сложные операции под рентген-контролем, давая врачу возможность наблюдать за процессом в режиме реального времени с разных ракурсов.