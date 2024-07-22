Поликлинику № 1 открыли в Истре после капитального ремонта

В Истре на улице Урицкого открыли поликлинику после капитального ремонта. В ней расширили спектр услуг и внедрили новые стандарты профилактики и лечения жителей округа.

Поликлиника на улице Урицкого открылась после ремонта не так давно, но она уже пользуется большой популярностью у местных жителей. В ней оборудовали рентгенологический блок, он оснащен новым современным цифровым оборудованием. Для сокращения очередей и времени ожидания на каждом этаже поликлиники оборудованы кабинеты забора крови и УЗИ.

Главный врач Истринской клинической больницы Анна Зайцева рассказала, что мощность поликлиники составляет 350 человек в смену, а их две в день. До того момента, пока новая поликлиника на улице спортивной не была введена в эксплуатацию, здесь принимали до 500 пациентов в день. Сейчас пациенты чувствуют себя гораздо комфортнее.

Для комфортного ожидания в поликлинике сделали: светлые холлы, закупили новую мебель и санузлы, в том числе для маломобильного населения. Обновилось и оборудование медкабинетов. Также расширился штат. В здании теперь принимают девять терапевтов в две сменены.

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