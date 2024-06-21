Поликлинику на Больничной улице в Дмитрове капитально отремонтируют к сентябрю

Фото: Пресс-служба Минстроя МО

Взрослую поликлинику на Больничной улице капитально отремонтируют в Дмитрове. Работы планируют завершить к сентябрю.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность работ уже превысила 90%. Ремонт проводят при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

«На объекте более 30 рабочих и две единицы техники. Специалисты уже заканчивают отделочные работы, ведут монтаж слаботочных систем и установку технологического оборудования», — добавили в ведомстве.

В здании заменили коммуникации, отремонтировали кровлю, фасад и лифты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы. Госпиталь достроят в Красногорске летом.

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