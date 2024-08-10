Поликлинику на 400 посещений в смену в Котельниках откроют в 2025 году

В городском округе Котельники продолжается строительство единой поликлиники на 400 посещений в смену на улице Кузьминской. Срок сдачи объекта — первый квартал 2025 года.

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин, профильные заместители и врачи приехали на объект. Подрядчик почти завершил работы на фасаде, установил остекление и витражи. Смонтированы внутренние сети холодного и горячего водоснабжения, а также теплоснабжения. Сейчас специалисты обустраивают фундамент для блочной трансформаторной подстанции и благоустраивают территорию: устанавливают ограждение, укладывают тротуары и проезды. Продолжается внутренняя отделка.

«В городском округе Котельники строятся социально-значимые объекты: не только школа на 2000 мест и образовательный комплекс, но и поликлиника. Мы с нетерпением ждем ее открытия», — сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.