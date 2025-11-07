Поликлинику на 300 посещений в смену откроют в Люберцах в 2026 году

В жилом комплексе «Люберецкий» на улице Юности возводят современную поликлинику на 300 посещений в смену. Девятиэтажное здание площадью 64 тысячи квадратных метров откроют в начале следующего года.

Юные жители городского округа Люберцы смогут посещать консультативно-врачебное отделение, процедурный блок, рентгенодиагностические, флюорографические, а также кабинеты функциональной диагностики.

Для взрослых пациентов предусмотрели физиотерапевтическое, консультативно-врачебное и акушерско-гинекологическое отделения, процедурный блок, а также кабинеты функциональной и лучевой диагностики.

По словам главы городского округа Люберцы Владимира Волкова, сейчас специалисты занимаются благоустройством территории, завершают работы фасадные и внутренние отделочные работы.

«Также они монтируют инженерные сети, завозят и устанавливают медицинское оборудование», — добавил руководитель муниципалитета.