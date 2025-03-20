Поликлинику и корпус больницы № 2 отремонтировали в Балашихе

В филиале № 2 Балашихинской больницы и поликлинике в поселке Колюбакино Рузской больницы завершился ремонт. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

В больнице рабочие обновили операционный блок, отделение реанимации и анестезиологии, а также пищеблок. В поликлинике Колюбакино привели в порядок фасад, обновили интерьер, поставили новую мебель, заменили сантехнику и электропроводку.

«Мы уделяем большое внимание проведению ремонтов наших медучреждений. Это важно как для жителей, так и для сотрудников медицинских учреждений. Всего на проведение ремонтных работ было направлено более 78 миллионов рублей», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

В ведомстве напомнили, что в филиале № 2 Балашихинской больницы можно получить медицинскую помощь по следующим направлениям: хирургия, травматология, ортопедия, урология, ЛОР, офтальмология, а также педиатрическая и паллиативная медицина. В поликлинике Колюбакино ведут прием терапевт и стоматолог, а также работают кабинеты вакцинации и выездных специалистов.