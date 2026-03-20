Поликлинику для взрослых и детей построят в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

Поликлинику на 540 посещений в смену построят в жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах. В ней будут принимать как детей, так и взрослых.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь четырехэтажного здания превысит 6,2 тысячи квадратных метров. На входе в каждый блок будет гардероб, зона ожидания и регистратура. Рядом — кабинеты вакцинации, сдачи анализов и забора биоматериала. В детском отделении обустроят колясочную, а во взрослом — аптеку.

«Поликлиника позволит значительно повысить доступность медицинской помощи для жителей всего района, а также создаст рабочие места для 50 человек. Новый социальный объект расположится в северо-западной части жилого комплекса, рядом с жилыми корпусами», — отметили в ведомстве.

В поликлинике будут работать кабинеты врачей, процедурные, прививочная и другие помещения. На третьем этаже разместят женскую консультацию, массажный кабинет, зал ЛФК и помещения для ингаляционной терапии.

Учреждение оформлят в светлой цветовой гамме. Там установят современное оборудование и мебель.

На территории жилого комплекса уже работают два детских сада и две школы.