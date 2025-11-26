Поликлинику для детей и взрослых в поселке Мирном откроют в 2026 году

Современную поликлинику для взрослых и детей продолжают строить в поселке Мирном. Там обустроят отделения функциональной диагностики, физиотерапии, женскую консультацию и другие. Завершить работы планируют в июне 2026 года.

Учреждение будет рассчитано на 540 посещений в смену. В его состав также войдет пост скорой помощи, рассказали в областном Минжилполитики.

«ЖК „Томилино парк“ — микрорайон молодой, быстро развивается, и запрос на социальную инфраструктуру рядом с домом понятный и объективный. Строители завершают фасад здания, ведут внутреннюю отделку помещений, монтаж медицинского оборудования», — отметил глава округа Люберцы Владимир Волков.

Площадь четырехэтажного здания составит 6,2 тысячи квадратных метров. В нем разместят взрослое и детское отделения с отдельными входами, а также блоки функциональной диагностики, физиотерапии и лучевой диагностики. На третьем этаже обустроят женскую консультацию, а также помещение ингаляционной терапии.