Поликлинику для детей и взрослых построят в ЖК «Люберецкий»

Поликлинику построят в жилом квартале «Люберецкий». Она будет рассчитана как для взрослых, так и для детей.

Поликлинику возводят силами компании «ПИК», рассказали в региональном Минжилполитики.

В девятиэтажном здании площадью 5,5 тысячи квадратных метров разместят детский блок на 100 посещений в смену и взрослый — на 200.

Маленькие пациенты будут посещать консультативно-врачебное отделение, процедурные, кабинеты функциональной диагностики, рентгенодиагностические и флюорографические.

Для взрослых будут работать физиотерапевтическое, консультативно-врачебное и акушерско-гинекологическое отделения, процедурный блок, а также кабинеты функциональной и лучевой диагностики.

Сейчас на объекте ведут отделку помещений и монтируют коммуникации.

Жилой квартал находится на границе микрорайона Некрасовка и Люберецкого района в четырех километрах от МКАД.