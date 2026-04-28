Поликлиники Подмосковья изменят режим работы в майские праздники
Жителям Московской области представили официальный режим работы медицинских учреждений на предстоящие майские праздники. Речь идет о первых длинных выходных – с 1 по 3 мая.
В Министерстве здравоохранения региона отметили, что кабинеты, оказывающие неотложную помощь при поликлиниках будут принимать посетителей ежедневно с 8:00 до 18:00.
«Обслуживание вызовов на дому будет осуществляться 1, 2 и 3 мая с 08:00 до 20:00. Скорая медицинская помощь, а также стационарные отделения больниц продолжат работать в круглосуточном режиме», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
График работы поликлиник скорректируют. Взрослые, детские и стоматологические учреждения, а также женские консультации распахнут свои двери только 2 мая. Посетителей будут ждать с 9:00 до 15:00.
При этом 1 и 3 мая для этих организаций официально объявлены выходными. Исключением станет стоматологическая помощь: 1 и 3 мая пациенты смогут обратиться к дежурным врачам-стоматологам, которые будут вести прием с 9:00 до 14:00.
Записаться на прием можно при помощи бота Дениса в мессенджере МАХ, регионального портала госуслуг, по номеру телефона горячей линии 122 и через мобильное приложение «Добродел Здоровье».