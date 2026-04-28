Поликлиники Подмосковья изменят режим работы в майские праздники

Жителям Московской области представили официальный режим работы медицинских учреждений на предстоящие майские праздники. Речь идет о первых длинных выходных – с 1 по 3 мая.

В Министерстве здравоохранения региона отметили, что кабинеты, оказывающие неотложную помощь при поликлиниках будут принимать посетителей ежедневно с 8:00 до 18:00.

«Обслуживание вызовов на дому будет осуществляться 1, 2 и 3 мая с 08:00 до 20:00. Скорая медицинская помощь, а также стационарные отделения больниц продолжат работать в круглосуточном режиме», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.