Поликлиники Красногорска ввели новый формат встреч с жителями

В амбулаторно-поликлинических подразделениях Красногорска внедрили единый формат встреч с населением. Они проходят ежемесячно в четвертую среду месяца в 17:00.

Площадки для встреч организованы на территории каждого амбулаторно-поликлинического подразделения. На встречах присутствуют руководители подразделений. В ряде случаев приходят заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Тимур Асанов и заместитель главного врача по детству и родовспоможению Елена Зинатулина.

Жители могут заранее узнать о датах и местах проведения встреч, чтобы спланировать свое время и принять участие в диалоге. Если не удается посетить встречу, можно выразить предложения по улучшению работы Красногорской больницы через горячую линию главного врача или через QR-код на сайте медучреждения. Подробнее по ссылке.