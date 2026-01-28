Полиграфическое производство полного цикла запустили в Ногинске

В Ногинске начала работу новая производственная площадка группы компаний «Гофромир» — полиграфическое производство полного цикла. Это крупный проект, рассчитанный на выпуск упаковки для разной продукции.

На площадке «Принтомир» будут выпускать более 50 миллионов единиц товара в месяц.

Производство разместили на площади свыше 4,5 тысячи квадратных метров и оснастили оборудованием, которое редко встречается в России. На предприятии используют современные технологии горячей и холодной ламинации, холодного тиснения, а также УФ-лакировки.

В общей сложности там установили 17 единиц техники, причем девять машин закупили в прошлом году.

В марте планируют запустить новую печатную машину для флексопечати. После этого «Принтомир» сможет самостоятельно выпускать около двух миллионов упаковок разных форматов в месяц с применением восьми видов специальной отделки.

Компания работает с заказчиками по всей стране. У нее также есть представительства в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Клиенты могут заказать все необходимое в одном месте — от разработки дизайна упаковки до получения готового товара.

«Новое предприятие в Ногинске позволит сократить производственные и логистические цепочки, ускорить вывод продукции на рынок и повысить доступность современных упаковочных решений для бизнеса», — пояснил руководитель группы компаний «Гофромир» Сергей Новиков.