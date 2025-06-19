Полевые учения для спасателей и волонтеров прошли в Сергиевом Посаде

В Хомяковском участковом лесничестве провели полевые учения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Их участниками стали волонтеры, сотрудники лесничества, представители администрации округа, спасатели и кинологи. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособллеса» .

На открытии старший участковый лесничий Сергиево-Посадского филиала ГАУ МО «Мособллес» Юрий Самарин поблагодарил всех собравшихся за готовность поддерживать такие инициативы и подчеркнул важность тренировок для развития профессиональных навыков.

Во время учений отрабатывали взаимодействие поисково-спасательных работ в лесу.

Местом проведения выбрали популярный среди грибников и охотников участок около деревни Мехово. Там легко заблудиться из-за густых зарослей, оврагов и отсутствия дорог.

Ранее эксперт по выживанию рассказал о правилах поведения в лесу. Они помогут не оказаться в числе пропавших.