Полевые учения для спасателей и волонтеров прошли в Сергиевом Посаде

В Хомяковском участковом лесничестве провели полевые учения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Их участниками стали волонтеры, сотрудники лесничества, представители администрации округа, спасатели и кинологи. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособллеса».
На открытии старший участковый лесничий Сергиево-Посадского филиала ГАУ МО «Мособллес» Юрий Самарин поблагодарил всех собравшихся за готовность поддерживать такие инициативы и подчеркнул важность тренировок для развития профессиональных навыков.
Во время учений отрабатывали взаимодействие поисково-спасательных работ в лесу.
Местом проведения выбрали популярный среди грибников и охотников участок около деревни Мехово. Там легко заблудиться из-за густых зарослей, оврагов и отсутствия дорог.