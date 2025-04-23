Эксперт по выживанию Михайловский перечислил правила безопасного поведения в лесу

Каждый год тысячи грибников теряются в чащах, и их приходится разыскивать спасателям. Чтобы не оказаться в числе пропавших, необходимо знать о том, как вести себя в лесу. Об этих правилах рассказал эксперт по выживанию в диких условиях Данила Михайловский сайту Ura.ru .

Как отметил специалист, для предотвращения беды нужно заранее изучать местность, загрузив офлайн-карту на смартфон, обзавестись GPS-навигатором и запастись портативным зарядником. Сообщите знакомым предполагаемый маршрут и точное время возвращения, захватите одежду ярких цветов, комплект необходимых вещей — фонарь, воду, пищу, зажигалку и аптечку.

Важно оставаться бдительными, избегать передвижения в одиночку и стараться поддерживать контакт с группой. Паника лишь усугубляет ситуацию, поэтому спокойствие и четкость действий критически важны в экстренных ситуациях.

Михайловских посоветовал держать телефон включенным только в режиме полета, используя его исключительно для отправки коротких сообщений. Следуя простым правилам, риск заблудиться существенно снижается, заключил инструктор.