Полеты беспилотных летательных аппаратов ограничат в Одинцове в мае

Для обеспечения безопасности и предотвращения террористических актов в Одинцовском городском округе введены ограничения на полеты беспилотников и других летательных аппаратов. Запрет будет действовать с 1 по 9 мая.
Запрет действует с 1 по 9 мая 2025 года в местах проведения массовых мероприятий и распространяется на все устройства, включая принадлежащие средствам масовой информации. Правоохранительные органы напоминают, что использование дронов в местах скопления людей во время праздничных мероприятий без разрешения недопустимо.
Нарушение введенного запрета влечет за собой административную и уголовную ответственность. Сейчас на территории Московской области действует запрет на выдачу разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов. Это необходимо для усиления охраны общественной безопасности.
Валерия на руинах спела «С чего начинается Родина» и разозлила СБУ
Сезон шашлыка под угрозой. МЧС предупредило о заморозках на майские праздники
США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах
Взрывы и огни у дома Киркорова. Жители Подмосковья пожаловались на громкий салют
«Хороший неуклюжий парень». Белый дом разочаровался действиями Уиткоффа на переговорах с Россией
Захарова жестко отреагировала на угрозы Евросоюза в адрес Вучича
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте