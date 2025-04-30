Полеты беспилотных летательных аппаратов ограничат в Одинцове в мае

Для обеспечения безопасности и предотвращения террористических актов в Одинцовском городском округе введены ограничения на полеты беспилотников и других летательных аппаратов. Запрет будет действовать с 1 по 9 мая.

Запрет действует с 1 по 9 мая 2025 года в местах проведения массовых мероприятий и распространяется на все устройства, включая принадлежащие средствам масовой информации. Правоохранительные органы напоминают, что использование дронов в местах скопления людей во время праздничных мероприятий без разрешения недопустимо.

Нарушение введенного запрета влечет за собой административную и уголовную ответственность. Сейчас на территории Московской области действует запрет на выдачу разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов. Это необходимо для усиления охраны общественной безопасности.