Покрытие на железнодорожном переезде отремонтировали в Воскресенске

Плановые работы на переезде рядом со станцией Виноградово провели для повышения безопасности участников дорожного движения. В результате ремонта также увеличилась пропускная способность переезда.

Всего специалисты Мосавтодора завершили ремонт покрытия на 22 железнодорожных переездах Подмосковья — 27 участках дорог длиной 50 километров в 18 округах. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что в 2025 году по нацпроекту в Подмосковье обновят 120 километров покрытия на подъездах к станциям

«Обеспечение качественного состояния дорожной инфраструктуры вблизи железнодорожных путей позволяет поддерживать высокий уровень транспортной доступности и способствует развитию региона», — подчеркнул министр.

Специалисты Мосавтодора также отремонтировали 50 километров региональных дорог, ведущих к железнодорожным станциям по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».