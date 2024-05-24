Покрытие на игровых площадках заменят в микрорайоне ВНИИПО в Балашихе

Резиновое покрытие заменят на спортивной и детской площадках в микрорайоне ВНИИПО в Балашихе. Ответственные службы устранят проблему в ближайшее время.

Заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин провел обход территорий в микрорайоне ВНИИПО. Обсудили вопросы по содержанию с активными жителями района, представителями управляющей компании, сотрудниками управления «Благоустройство-Балашиха». Осмотрели состояние детских и спортивных площадок, зон отдыха для горожан, тротуаров, народных троп, подъездов в многоквартирных домах.

Основные замечания были по качеству основания на детских и спортивных площадках — его нужно обновить. Резиновое покрытие заменят в ближайшее время. После проведут еще одну встречу с жителями и сотрудниками профильных управлений округа.

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