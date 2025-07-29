Поклонный крест открыли на въезде в Серпухов

Возле деревни Борисово по Данковскому шоссе в Серпухове появился второй в городском округе Поклонный крест. Накануне провели чин освещения.

Предложили установить монумент активисты фонда помощи «Русский крест». Чин освещения совершил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

«Теперь Поклонный крест встречает каждого, кто прибывает в наш округ или покидает его, благословляя путь и напоминая о вечных ценностях — вере, любви к Богу и ближнему», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Первый Поклонный крест установили в 2024 году на въезде в город со стороны деревни Васильевское. В этом году событие приурочили к 1037-летию Крещения Руси и 672-й годовщине со дня рождения Серпуховского князя Владимира Храброго.

Ранее мы рассказывали о том, что в Серпухове прошел Крестный ход с иконой Божией Матери «Взыскание погибших».