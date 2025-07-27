Крестный ход с иконой Божией Матери «Взыскание погибших» прошел в Серпухове

Жители Серпухова отметили праздник иконы Божией Матери «Взыскание погибших». В соборе Николы Белого 27 июля прошла торжественная литургия под руководством Благочинного округа, иерея Дионисия Коськина, вместе с другими священнослужителями.
По окончании службы около двух тысяч верующих приняли участие в крестном ходе с иконой, направляясь к Всехсвятскому храму.
Чудотворная икона была написана в 1707 году. В 1871 году, во время эпидемии холеры, святыню привезли из села Бор Тарусского уезда по просьбе рабочих Коншинской мануфактуры, после чего болезнь отступила. В 1892 году икона вновь проявила свою чудотворную силу, и с тех пор крестные ходы стали традиционным событием.
Сегодня перед этим образом продолжают молиться о защите наших воинов, мире и благополучии в семьях, а также о здравии.
Икона почитается в течение месяца и будет находиться для поклонения в храме Всех Святых до 10 августа, затем ее перенесут в Ильинский храм, а 23 августа она вернется в собор Николы Белого.
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