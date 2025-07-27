Крестный ход с иконой Божией Матери «Взыскание погибших» прошел в Серпухове

По окончании службы около двух тысяч верующих приняли участие в крестном ходе с иконой, направляясь к Всехсвятскому храму.

Чудотворная икона была написана в 1707 году. В 1871 году, во время эпидемии холеры, святыню привезли из села Бор Тарусского уезда по просьбе рабочих Коншинской мануфактуры, после чего болезнь отступила. В 1892 году икона вновь проявила свою чудотворную силу, и с тех пор крестные ходы стали традиционным событием.