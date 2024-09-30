Показательные выезды на лошадях прошли на фестивале «Подольск не проездом»

Первый иммерсивный фестиваль «Подольск не проездом» прошел в конно-спортивном клубе «Фаворит». Жители окунулись в эпоху XIX и XX веков , увидели ретро-выставку автомобилей и показательные заезды на лошадях.

Жители узнали что-то новое об эпохе XIX века на тематических выставках музеев, увидели концерт с участием актеров, которые перевоплотились в известных артистов, писателе и политиков того времени, посещавших Подольск.

На сцену вышли ансамбль «Житница», воспитанники Детской школы искусств «Моя Русь», фольк-группа «Канарейка», актеры Подольского драматического театра со сценическими миниатюрами в образах Льва Толстого, Николая Гоголя и Федора Шаляпина. Также наградили победителей, участников и спонсоров конно-спортивного клуба «Фаворит», прошли мастер-классы по росписи бубликов.

«Мы пришли сегодня с семьей, и нам очень нравится разнообразие этого фестиваля. Зачастую нет возможности куда-то выезжать из Подольска, поэтому мы очень рады, что такие интересные события проходят в нашем округе», — поделилась подольчанка Анна Митина.

Кульминация мероприятия — «Лошадиные покатушки» от «Фаворита».

Фестиваль продолжила эпоха XX века в автосервисе «Автомолот». Там представили выставку автомобилей, советский буфет и настольные игры, а также показ модной одежды в ретро-стиле.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».