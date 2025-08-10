Показательные спортивные выступления ко Дню физкультурника прошли в Можайске

День физкультурника отметили масштабной программой в Можайске. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Арсенал» организовали мастер-классы и награждение лучших спортсменов округа.

Сначала прошел праздничный парад спортсменов. Всех причастных поздравила заместитель главы Можайского муниципального округа Елена Заболотная.

«Мы всегда уделяли развитию спортивной инфраструктуры большое внимание. В том году открыли этот современный физкультурно-оздоровительный комплекс, сейчас продолжается капитальный ремонт стадиона „Спартак“, который станет центром притяжения для спортивной жизни всего округа», — добавила Елена Заболотная.

Далее состоялась церемония награждения лучших спортсменов и учреждений округа. После стартовали показательные выступления по гимнастике, самбо и аэробике.

Также в этот день состоялись турниры по баскетболу и шахматам. Кроме того, все желающие могли поучаствовать в открытых мастер-классах по самбо и боксу.