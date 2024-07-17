«Показать восходящих звезд». В чем уникальность фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в Истре

Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» прошел в Подмосковье в седьмой раз. Для гостей прозвучали произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского, Рахманинова и других композиторов. О том, почему фестиваль пользуется большой популярностью у жителей всех возрастов, в интервью Юлии Минаковском на 360.ru рассказал директор проекта Максим Дунаевский.

«Лето. Музыка. Музей» зарекомендовал себя как одно из самых масштабных культурных событий региона. Ежегодно праздник на открытом воздухе посещают тысячи любителей искусства. По словам Дунаевского, аудитория фестиваля самая разная — он объединяет молодежь, старшее поколение и семьи с детьми. Кроме выступления оркестров, гости могут посетить выставки и заглянуть в Новоиерусалимский монастырь. В будущем организаторы фестиваля планируют обогатить его образовательной программой: проводить тематические лекции и мастер-классы.

На сцену выходят не только знаменитые музыканты, но и молодые коллективы. По словам Дунаевского, важно показать слушателю восходящих звезд.

«Звезд не много, потому что строить фестиваль на звездах — много ума не надо. А вот сделать интересную программу, чтобы она привлекала, чтобы восходящих звезд показать — это наша задача. Публика это понимает, она с вниманием слушает даже сложнейшие произведения», — отметил он.

В этом году на сцену вышли Национальный российский оркестр, известный пианист Николай Луганский, а также музыканты из Китая и другие. Всего фестиваль посетили более семи тысяч человек.

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