Свыше 7 тысяч человек посетили фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре

Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» завершился в музее «Новый Иерусалим» в Истре 7 июля. Его посетили более семи тысяч человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, фестиваль классической музыки проводят ежегодно совместно с Московской областной филармонией. Для зрителей исполнили произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского, Рахманинова, Бородина, Прокофьева, Стравинского, Дебюсси, Сен-Санса и других композиторов.

В этом году фестиваль посвятили «Русским сезонам» Сергея Дягилева. На сцену вышли пианист Николай Луганский, скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, ансамбль солистов оперной труппы, а также хор и оркестр Большого театра.

«Музей „Новый Иерусалим“ является одним из крупнейших музеев в России и самых посещаемых в Подмосковье. Здесь проводятся культурно-просветительские мероприятия, в том числе концерты, лекции и фестивали. При этом учреждение располагает археологическими и этнографическими материалами, рукописями, редкими книгами и другими уникальными предметами», — добавили в министерстве.

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