Показ спектаклей Томского театра кукол прошел в Мытищах

Масштабный федеральный проект Министерства культуры Российской федерации и «РОСКОНЦЕРТА» завершился в театре кукол «Огниво». Проект «Большие гастроли» создан чтобы обогатить культурную жизнь регионов, представив зрителям лучшие театральные коллективы России.

Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана порадовал публику разнообразным репертуаром: мистической драмой «Пиковая дама» для взрослой аудитории, волшебной сказкой «Спящая красавица» для семейного просмотра и интерактивным спектаклем «Новые приключения Колобка», ориентированным на самых юных зрителей.

Спектакли прошли с аншлагами и были встречены бурными овациями. Театр «Огниво», в знак взаимного уважения анонсировал свои ответные гастроли в Томск, где представит свои постановки на сцене театра «Скоморох».