Показ мод провели для участниц «Активного долголетия» в Орехово-Зуеве

Областной фестиваль «Магия элегантного возраста» прошел в Орехово-Зуеве. С дефиле выступили 160 участниц проекта «Активное долголетие» в возрасте старше 55 лет.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, манекенщицы из 12 округов региона представили 14 авторских коллекций. Для гостей также провели мастер-классы, где рассказали о выборе аксессуаров и поддержании красоты.

«Получила огромное удовольствие от мероприятия. Отличная организация, замечательные мастер-классы, теплая встреча. Праздник красоты — это заряд радости, вдохновения и отличное настроение на несколько дней», — поделилась участница из Железнодорожного Ольга Уланова.

В завершение праздника женщины представили публике коллекцию одежды «Дулевские самоцветы», созданную по мотивам сервизов фарфорового завода.

Все участницы фестиваля получили дипломы.

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