Показ мод и концерт к 8 Марта прошли в парке в Солнечногорске

Общеобластной праздник «Время цвести» провели в парке культуры и отдыха в Солнечногорске. Его приурочили к Международному женскому дню. Для местных жительниц и гостей округа устроили показ мод и концерт, участницам мероприятия вручили подарки.

Праздновать 8 Марта начали бодро: инструктор и руководитель проекта «Спортивный Солнечногорск» Юлия Зимкина провела зарядку «Леди-Фит». Участницы шоу-дефиле «Леди Винтаж» от проекта «Активное долголетие» выступили на импровизированном подиуме с показом ажурных накидок ручной работы. А в концертной программе «Весенняя музыка» прозвучали композиции в исполнении вокального объединения «Гармония».

На празднике также можно было познакомиться с портретами выдающихся женщин округа. Специально для этого организовали экспозицию «Героини Отечества». Те, кому по душе более активный образ жизни, могли принять участие в мастер-классе «Коты и цветы» и создать открытки с изображением весенних котов в стиле художника Васи Ложкина. Они уже стали «культурным кодом» Солнечногорска. А чтобы окончательно порадовать жительниц округа, «Волонтеры Подмосковья» вручили им ароматные шарики для ванны.

«Мы бы хотели, чтобы каждая чувствовала себя прекрасной, любимой не только в этот день, но и шла уверенно с этим чувством по жизни», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.