Показ фильма про возрождение храмов Русского Севера прошел в Мытищах

Документальный проект «Общее дело» представили в Центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина. Фильм рассказывает о профессиональных реставраторах, добровольцах и местных жителях, для которых каждый храм — неотъемлемая часть их личной истории и души.

Режиссер Екатерина Аркалова подчеркнула, что основной целью работы стало объединение людей вокруг общественно значимой задачи. «Убеждена, что этот проект необходимо популяризировать и широко осветить, так как вся работа сделана исключительно усилиями добровольцев. Храм — он не в бревнах, а в ребрах, главное здесь — это душа человека, его мысли и устремления», — отметила она.

История каждого храма детально отражена в фильме. Картина создана из рассказов старожилов и местных легенд. Зрители узнали, что многие из этих церквей находились на грани исчезновения и только благодаря усилиям волонтеров обрели новую жизнь.

Волонтер Азрат Сафаров, посмотревший фильм, акцентировал внимание на том, как важно было создать эту картину именно в наше время. «Храмы сохранили культуру и традиции, сформировавшиеся на русской земле. Сохранив их, мы сохраним память о прошлом, без которой невозможно построить будущее», — сказал он.