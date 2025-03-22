Показ фильма об историке и писателе Вильяме Похлебкине прошел в Подольске

В городском округе Подольск в музее-заповеднике «Подолье» состоялся кинопоказ документальной ленты об историке и авторе серии книг по кулинарии Вильяме Похлебкине «Замахнуться на Вильяма». Зрители узнали о жизни и творчестве выдающегося писателя.

Автор фильма, генеральный директор продакшн-студии «М-Арт» Павел Голдунов, в своей работе собрал воспоминания близких Вильяму Похлебкину людей.

Председатель Совета депутатов Подольска Алексей Никулин подчеркнул, что ценно в документальной картине еще и то, что о советском и российском историке-скандинависте, геральдисте, географе, журналисте, кандидате исторических наук рассказывает его жена Евдокия Бурьева.

«Во всем мире Похлебкин известен как автор серии книг по кулинарии России и народов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Сегодня начинающие повара используют его работы как учебник», — добавил народный избранник.

На встрече также объявили о проведении 13 сентября двухнедельного III историко-гастрономического фестиваля «Вильям Похлебкин». Участники обсудили новую концепцию мероприятия.